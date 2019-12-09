ليكو: نواجه تحدياً قوياً أمام النصر المتميز واللاعبون يعرفون المطلوب

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يرى الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أن فريقه أمامه تحد قوي أمام النصر، يوم الأربعاء لحساب الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، موضحا أن منافسه لعب 6 مباريات فاز فيها جميعا وهو يملك لاعبين أقوياء وشخصية قوية في ظل قيادة مدربه كرونوسلاف يورذيتش.

وقال : رغم فترة الاعداد القصيرة لهذه المباراة بعد مواجهتنا القوية مع الشارقة في كأس الخليج العربي، إلا أننا متفائلون وواثقون من جاهزية جميع اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراة وهم يدركون ما المطلوب منهم في الملعب.

وامتدح مدرب العين، مواطنه مدرب النصر، بعد النتائج المتميزة التي حققها مع فريقه، وقال إنه سعيد للنجاح الذي ظل يحققه المدرب الكرواتي في مختلف دوريات العالم، مشيراً إلى أنه لا يعرف الطريقة التي يفكر بها مدرب النصر ولا الأسلوب الذي سيتبعه ولكنه أعد فريق العين لكل الاحتمالات، خصوصا بعد توافر الخيارات في وضع التشكيلة بعد عودة اللاعبين الغائبين خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن العين عندما يكون مكتمل الصفوف فهو سيكون الأقوى والأفضل، وأعرب عن أمله في أن يوفق العين في تحقيق النتيجة التي ترضى التطلعات.

واعتبر ليكو، أن طريقة اللعب التي اعتمدها أخيرا وهي 4-2-3-1 هي الأكثر ملاءمة لإمكانات اللاعبين ومقدراتهم وقد أحب هذه الطريقة كما أحبها اللاعبون والجمهور وحتى الصحافيين الذي استمتعوا بها ونأمل أن نستمر في تقديم أداء متميز في جميع المباريات المقبلة.

وعن ظروف اللاعب الجزائري، عبد الرحمن مزيان، وإمكانية عودته في المباراة المقبلة، قال: مزيان جناح قوي ومهاري وقادر على صناعة الفرق عندما يكون في يومه ونأمل أن تكتمل جاهزيته للمشاركة مع الفريق، وعموما فقد حقق العين انتصارات ونتائج جيدة في ظل غياب نحو سبعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة وعودتهم بمثابة دعم قوى للفريق.