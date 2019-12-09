خيمينيز: مواجهة شباب الأهلي صعبة بسبب الغيابات المؤثرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، مواجهة شباب الأهلي بعد غد الأربعاء، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي بـ "الصعبة" في ظل الغيابات المؤثرة في صفوف العنابي.

وقال:" شباب الأهلي فريق جيد، ويملك لاعبين على مستوى عال في كل المراكز ودكة بدلاء قوية، ولكننا نسعى للفوز، وحصد النقاط الثلاث، رغم الغيابات المهمة والمؤثرة نتيجة افتقاد إسماعيل مطر وحمدان الكمالي ونيكولاس ميليسي خصوصاً وأن البدائل بنفس مستوى خبرة هؤلاء اللاعبين غير متوفرة إلا أننا ننظر بإيجابية بالرغبة لدى اللاعبين الصغار بتقديم كل ما لديهم لمساعدة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف:" لم نكن محظوظين بسبب الإصابات والإيقافات ، التي جاءت في توقيت غير مناسب إلا أننا عملنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية بعد الخسارة من الجزيرة والخروج من كأس الخليج العربي، التي بلا شك أثرت على الفريق، ولكنها مباراة وانتهت، وتركيزنا على مواجهة شباب الأهلي".

وشدد خيمينيز على ضرورة تحسين المنظومة الدفاعية وتجنب الوقوع في الأخطاء مثلما حدث المباريات الماضية لتفادي استقبال أهداف خاصة وأنه في حال حدوث ذلك تصبح العودة صعبة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.