العروبة يتعاقد مع المدرب الكرواتي ستارسيفتش خلفاً للمقال بن كحلة

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلن نادي العروبة عن تعاقده مع المدرب الكرواتي داليبور ستارسيفتش "45 عاماً" ليقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي الحالي وذلك خلفاً للمدرب التونسي يسري بن كحلة "المُقال" والذي لم تَسعفُه النتائج في الاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق العرباوي.

وشهد توقيع العقد ظهر اليوم مع المدرب الكرواتي كل من علي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العروبة ومحمد عبد الله الهاشمي المدير التنفيذي للنادي ووكيل المدرب.

وأشاد الملاحي بالخبرات الكبيرة للمدرب الكرواتي فضلاً عن تدريبه لثلاثة فرق عربية منها النصر والقادسية بالدوري الكويتي وبقائه هناك لأكثر من أربعة مواسم اعتباراً من موسم 2014/2015 وحتى موسم 2018 حيث تُوج جُهوده مع القادسية بالحصول على لقب الدوري الكويتي ثم انتقاله خلال العام الماضي لتولي تدريب نادي الجزيرة الأردني، مشيراً الى أن العقد لموسم قابل للتجديد.

وتمنى الملاحي للمدرب الجديد التوفيق في مهمته مع العروبة وأن يتمكن من تحقيق طموحات وتطلعات جماهير النادي الأخضر.

من جانبه قدم المدرب ستارسيفتش الشكر لإدارة نادي العروبة برئاسة علي مبارك بن عباد لوضعها الثقة فيه، منوهاً إلى أنه ليس غريبا عن الدوريات العربية والخليجية وسيقوم بتسخير كل خبراته التدريبة من أجل تحقيق أحلام الجماهير وسيكون هدفه استعادة نغمة الانتصارات عبر مسابقة دوري الدرجة والأولى والتقدم بشكل أفضل نحو المقدمة.

وستكون مباراة مصفوت الدورية والمقامة يوم السبت المقبل أمام العروبة بملعب الاخير بمثابة الاختبار الاول للمدرب الكرواتي الجديد ستارسيفتش.