أندية الإمارات تترقب القرعة الآسيوية لدوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

تجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور غداً الثلاثاء، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، والتي تشهد مشاركة 7 أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، وهي إلى جانب الهلال السعودي الذي توج بطلاً للنسخة الأخيرة 2019، كل من العين، وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، والسد، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

ويمثل الكرة الإماراتية في الدور الرئيسي للنسخة الآسيوية المقبلة، الشارقة بطل النسخة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكونه أنهى دوري الموسم الماضي في المركز الثاني، يحق لصاحبي المركزين الثالث والرابع، المشاركة في أبطال آسيا، وبالتالي يشارك الوحدة في الدور الرئيسي، بعدما حسم المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن العين، والذي يشارك في الدور التمهيدي للبطولة، وبحسب نظام سحب القرعة لأندية غرب آسيا، تحصل أندية الإمارات على المواقع "1 إيه"، و"2 بي" و3 سي"، ويحصل الفريق المتأهل من مباراة الملحق على "4 دي".

ويشار إلى أن الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، سوف يحصل على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي، ويشارك في سحب قرعة البطولة، عدداً من النجوم السابقين للعبة في قارة آسيا، ومنهم غاو لين اللاعب السابق في منتخب الصين وغوانغزهو ايفرغراند، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا ريد دايموندز.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تواصل بطولة دوري أبطال آسيا تعزيز مكانتها كمنصة رائعة للاعبينا وفرقنا من أجل التألق، وزادت شعبية هذه البطولة عام 2019 مع ارتفاع أرقام المشاهدة التلفزيونية وتسجيل أرقام قياسية للمتابعة عبر جميع منصاتنا الرقمية".

وأضاف: "قرار تمكين بطل دوري أبطال آسيا 2020 من المشاركة في الدفاع عن لقبه عام 2021، يعكس تطبيق الاتحاد الآسيوي لأفضل الممارسات في العالم، ويتوافق مع التزامنا بتطوير مسابقاتنا حسب إطار الرؤية والمهمة".

وأختتم قائلاً: "يشارك في نسخة عام 2020، تشيانغراي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علماً بأن النادي فقد فرصة المشاركة في نسخة عام 2019، بعدما خسر بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي".