فهد الكسار: أداء «قضاة الملاعب» دون الطموح

المصدر: خورفكان - محمد فضل

وصف الكابتن فهد الكسار الحكم الدولي السابق ومدير الفريق الأول للكرة بنادي خورفكان حالياً، أداء قضاة الملاعب مع بداية الموسم الكروي الحالي 2019-2020 بأنه دُون الطموح، لافتاً للأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الحكام خلال الجولات القليلة الماضية لانطلاقة الموسم من خلال مسابقة دوري وكأس الخليج العربي، وأشار الكسار إلى أن قضاة الملاعب المواطنين لديهم الكثير ليقدموه، ولا تزال الفرصة سانحة أمامهم لتصحيح أخطائهم والارتقاء بمستواهم نحو الأفضل.

انتقاد

كما وجه الكسار انتقادات لاذعة لحكام تقنية الفيديو «فار»، لافتاً إلى أن هذه التقنية لم تستخدم حتى الآن بطريقتها الصحيحة كالتي نشاهدها في الدوريات العالمية، مشيراً إلى أن «حكم الفار» في دورينا لا يعرف صلاحياته التي يقوم بها، ولذلك دائماً ما يُحدث ارتباكاً كبيراً بين طاقم الفار وقاضي الملعب، مشيراً إلى أن استدعاء الأخير لمعاينة الحالة لأكثر من ثلاث مرات يقتل سرعة المباراة، ويهدر مزيدا من الوقت في مراجعة الحالة المعنية، وهذا ما لا يحدث في الدوريات الأوروبية والتي لا يتم استدعاء الحكم إلا في الحالات التقديرية.

حقوق الأندية

ودعا الكسار لجنة قضاة الملاعب باتحاد الكرة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه الخطأ في استخدام «تقنية فار»، حتى لا تضيع حقوق الأندية المتضررة من استخدام هذه التقنية «هدرا»، كما دعا قضاة الملاعب إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية، وأن يكونوا في كامل تركيزهم أثناء إدارتهم للمباريات، وهو ما يضمن لهم إدارة سليمة للمباراة، وألا يتم اللجوء لتقنية الفيديو مراراً خصوصاً وأن هناك بعض الحالات لا تستدعي مراجعة «فار» وهي متروكة لتقديرات حكم الساحة.

تصاعد الأداء

وفيما يتعلق بفريق خورفكان أكد الكسار رضاهم التام عن الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي جوران، والذي يقود الفريق إلى مستوى تصاعدي خلال مسابقة الدوري على الرغم من احتلاله للمركز الأخير، إلا أن الاطمئنان يسود أروقة الفريق والطموحات كبيرة في استعادة اللاعبين لنغمة الانتصارات عبر مسابقة دوري الخليج العربي بعد أن تمكن الفريق من وضع حد للهزائم وتحقيق الفوز الأول في الموسم عبر مسابقة كأس الخليج العربي التي تمكنا عبرها من تحقيق الفوز على العين بنتيجة 4-2.

وأعرب الكسار عن أمله في أن تنعكس نتيجة الفوز على العين على أداء الفريق أمام الظفرة ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي التي تُقام يوم غد بملعب خالد بن محمد بالشارقة، داعياً لاعبي الفريق الأول إلى ضَرورة استغلال فترة التوقف الحالي ومُعالجة الأخطاء.

منوهاً إلى أن معنويات لاعبي الفريق تبدو عالية وعلى الجهاز الفني استثمار هذه الأوضاع في رسم خططه الفنية والتكتيكية، كما أشار إلى أن المباراة الودية أمام عجمان تعتبر خير إعداد للقاء الظفرة المقبل، وقال سيكون هدفنا بالتأكيد ضرورة تحقيق الانتصار على الفرق التي تنافسنا على بطاقة البقاء مع الكبار.

تقييم المسابقة

وفي رده على سؤال يتعلق بتقييمه لمسابقة الدوري حتى الجولة السابعة، أكد الكسار أنه يرى بأن تواجد بعض الأجانب المميزين في عدد من الأندية، له تأثيره الإيجابي على فرقهم، ودائماً ما يحدث هؤلاء الفارق خلال المباريات المهمة والحاسمة.