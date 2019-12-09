تعاون بين خورفكان وتوربيدو الروسي

المصدر: خورفكان- محمد فضل

استقبل خليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم رئيسة مجلس إدارة نادي توربيدو موسكو الروسي، وذلك بحضور عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس شركة كرة القدم ونايف المنصوري وعلي الحوسني أعضاء مجلس الإدارة وعماد مكاوي مدير التسويق والاستثمار بالنادي، وجاءت زيارة وفد النادي الروسي في إطار التعارف وتقريب وجهات النظر في سبيل المضي قُدماً بالعلاقة بين الناديين، والمُضي بهما إلى آفاق تعاونية أرحب.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى بحث سبل دعم التواصل والتعاون الرياضي بين الناديين، ووضع أسس استراتيجية مشتركة في مجال كرة القدم يعود بالمصالح المشتركة لكل ناد عبر برنامج ترويجي وتسويقي وجماهيري، وأشار خليل غانم إلى أن الزيارة تعم بالفائدة على الناديين، وستكون هناك اتفاقية مستقبلية بينهما تتمحور في قضاء فترة معايشة لبعض اللاعبين المواطنين في روسيا، ونحن حريصون على اكتساب لاعبي النادي للخبرات في ظل توافر الإمكانات الكبيرة للنادي الروسي.

واقعية

وفي منحى آخر وحول وضعية الفريق الأول في دوري الخليج العربي واحتلاله المركز الأخير ضمن ترتيب المسابقة، قال خليل غانم إنه لا يلتمس أعذاراً ويتعامل بواقعية، لافتاً إلى أن خورفكان يمضي بمستوى جيد على الرغم من تواجده في المركز الأخير، ولكن من وجهة نظري فإن وضع الفريق مستقر إلى حد كبير، وأن خورفكان عاد لعصر الاحتراف بعد ابتعاده لنحو 10 سنوات وتم تكوين الفريق الحالي في غُضون شهرين.

منوهاً بأن ابتعاد الفريق عن ملعب ناديه أيضاً يأتي من ضمن أسباب تراجع النتائج ونسعى لتجاوز هذه الظروف الصعبة، وقال: بمجرد الانتهاء من أعمال الصيانة بملعبنا في القريب العاجل سيكون لأبناء الخور شأن آخر، منوهاً بأن فريقه دائماً ما يكون الطرف الأقوى خلال مباريات الدوري ولا يكون الحلقة الأضعف، وفريقنا ينقصه درهم الحظ والتوفيق في التسجيل، ونسعى لتصحيح الأمور وفي المستقبل القريب سترون فريقاً مختلفاً وأعود فأقول، إن من يضحك أخيراً يضحك كثيراً.