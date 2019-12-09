«السماوي» يعفي المنصوري ومساعدي شايفر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلن نادي بني ياس عن إعفاء ثلاثة من أعضاء الجهازين الإداري والفني لـ«السماوي» على خلفية الخطأ الإجرائي في إشراك 7 لاعبين من الأجانب والمقيمين في مباراة الفريق أمام الفجيرة بالجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسة كأس الخليج العربي بدلاً عن 6 حسب اللائحة، والذي ترتب عليه إبعاد الفريق من المنافسة بعد اعتباره خاسراً النتيجة 3-0 رغم فوزه في أرضية الملعب 3-1.

وأكد السماوي إعفاء مرزوق المنصوري مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومساعدي المدير الفني وينفريد شايفر ، ساشا أوليفر المدرب المساعد ، ومارك فيليب مدرب اللياقة، من مناصبهم مقدماً لهم الشكر على فترتهم السابقة.

وأبان النادي أن نتائج تحقيق اللجنة التي حققت في الواقعة أكدت أن التبديل الإضافي مسؤولية الثلاثي الذي تم إعفاؤه وقال النادي: نؤكد دوماً على حتمية مكافأة من يجيد ومعاقبة المخطئ.

وكان بني ياس فقد مقعده في ربع نهائي كأس المحترفين على الرغم من تأهله بعد الفوز على مضيفه الفجيرة 3 - 1، إلا أن الخطأ الإداري بإشراك سبعة لاعبين غير مواطنين في المباراة أدى إلى اعتباره خاسراً 3 - 0، ومغادرة البطولة.