وليد حسين: عدم وضوح الرؤية وراء ما يحدث لـ«الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، عن اعتقاده أن غياب الهدف الواضح من رأس الهرم لمنظومة كرة القدم، وراء النتائج السلبية الأخيرة لمنتخبنا الوطني الأول، وقال: «عدم وضوح الرؤية من قبل رأس الهرم للمنظومة الرياضية، السبب فيما شهده المنتخب الوطني مؤخراً، وهذه وجهة نظري الشخصية مع كامل احترامي للجميع».

كما أوضح لاعب وسط شباب الأهلي: «للأسف لا توجد صورة واضحة للهدف المقصود أمام الشارع الرياضي، وهل المنظومة الكروية تهدف إلى بناء منتخب للمستقبل أم تحقيق بطولة، ونحن في بداية عمل المدرب الأخير الهولندي مارفيك، قام بتغيير المنتخب كاملاً بلاعبين صغار السن، وعندما جاءت النتائج سلبية، قام باستدعاء لاعبين كبار من أصحاب الخبرة مثل يوسف جابر ومحمد مرزوق».

هدف محدد

واختتم حديثه في تلك النقطة، مطالباً بوضع هدف محدد، والإصرار على تنفيذه مهما كانت النتائج، ثم تحدث عن تجربته الأولى مع المنتخب الوطني، قائلاً: «كانت تجربة مفيدة، واستفدت من هذا المرحلة كثيراً، وعدم بقائي مع (الأبيض)، واستبعادي قبل السفر بيوم واحد، قرار فني من مارفيك، وأنا أحترم اختيارات المدرب، وأتمنى أن يكون لي نصيب في التجمعات والمشاركات المقبلة للمنتخب».

استحقاقات

وعن استحقاقات شباب الأهلي المقبلة، والفوز الأخير على الوصل 5-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، قال: «دخلنا أجواء مباراتنا أمام الوصل من الشوط الأول، وسهلنا المباراة على أنفسنا، وحققنا فوزاً مستحقاً، ولكن لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن لقاء الجزيرة في نصف النهائي، وأمامنا مباريات مهمة قبلها في دوري الخليج العربي، ويجب التعامل مع كل مباراة بوقتها».

صعوبة

وعن مدى صعوبة مواجهة الوحدة بعد غد الأربعاء، ضمن دوري الخليج العربي، بعد خسارة الوحدة الثقيلة برباعية نظيفة من الجزيرة في كأس الخليج العربي، قال لاعب وسط شباب الأهلي: «كل مباراة ولها ظروفها الخاصة، ويمكن أن يدخل الوحدة مباراتنا أكثر تركيزاً، ونحن علينا التفكير في أنفسنا، ومحاولة الظهور بشكل إيجابي، وتحقيق النقاط الثلاث، ولا نشغل أنفسنا بنتائج ومستويات الوحدة».

وبالنسبة للمطلوب من لاعبي شباب الأهلي في المرحلة المقبلة، قال وليد حسين: «نحتاج إلى جهود كل اللاعبين، ونحن لدينا 3 فرق، والكل يكمل بعضه البعض، ورغم أنه ينقصنا الآن 9 لاعبين، ومنهم ماجد حسن وعبد العزيز صنقور ووليد عباس وإسماعيل الحمادي، إلا أن الفريق لا يظهر عليه تأثير النقص، وهذا شيء إيجابي، ونتمنى اكتمال الفريق في المرحلة المقبلة، وأن يكون الكل يكون جاهزاً للمواجهات القوية المقبلة».