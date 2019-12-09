عبد الله الظاهري: توقف الدوري أفاد «البرتقالي»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد عبد الله الظاهري أمين السر العام لنادي عجمان مشرف الفريق الأول لكرة القدم، أن فترة توقف دوري الخليج العربي كانت مفيدة للفريق وفي توقيت مناسب بعد الجولة السابعة من أجل إعادة ترتيب الأوراق بالنسبة للجهاز الفني الذي استثمر هذا التوقف في إقامة معسكرين داخليين وخاض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من خورفكان والذيد، بالإضافة إلى مباراة الوصل الأخيرة في كأس الخليج العربي التي تعامل فيها عجمان بجدية وكانت بمثابة تجربة قوية ضمن الإعداد لمشوار الدوري القادم ابتداءً بمواجهة اتحاد كلباء غدا الثلاثاء، وعبر الظاهري عن تفاؤله لحصد ثمرة هذا الإعداد في مشوار الدوري.

ظروف

وأوضح الظاهري، أن فريقه واجه عدة عوامل في آخر 4 جولات للدوري قبل التوقف من بينها عامل الحظ، زيادة على ظروف الإصابات الغريبة التي أثرت على 3 مباريات كانت نتائجها قريبة لصالح عجمان مثل مباراة الظفرة التي تلقى فيها الفريق ضربة كبيرة في إصابة محترفه حامد دومبيا وترتب عليها خوض المباريات التالية بثلاث أجانب، ثم جاءت إصابة المدافع الأيسر وليد اليماحي مرتين على التوالي أثناء المباريات في توقيت مهم، مبيناً أن مثل هذه الظروف محتملة في مشوار طويل مثل الدوري، ولكنها حدثت في 4 مباريات متتالية، مما أثر على النتائج على عكس البداية القوية لعجمان في أول 3 مباريات حصد خلالها 7 نقاط.

ترتيب

واعتبر مشرف الفريق الأول لكرة القدم، أن التفريط حدث في مباراة خورفكان التي حصد فيها عجمان نقطة التعادل لينهي مشوار أول 7 جولات بـ 8 نقاط، وقال إن ترتيب عجمان في الجدول برغم كل ما حدث، يعتبر جيداً قياساً ببقية الفرق، معتبراً أن ضم الفريق للمحترف الكاميروني سبستيان ساني تمهيداً لمشاركته بعد فترة التنقلات الشتوية، مكسب حقيقي لعجمان، مشيراً إلى ان عجمان كان وضع سبستيان ضمن خياراته في فترة الصيف الماضي لضمه لصفوفه ولكن ارتباطه بعقد مع الجزيرة حال دون ذلك، وشاءت الظروف أن يتأجل هذا الخيار لمنتصف الموسم ليكون بديلاً لحامد دومبيا المصاب.