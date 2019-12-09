3 مباريات في انطلاق «كروية بلدية دبي»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

تقام اليوم 3 مباريات بدوري سباعيات الكرة، التي تنظمها بلدية دبي ضمن أجندتها السنوية، والتي تشهد مشاركة 17 وحدة تنظيمية تابعة لبلدية دبي على أرض ملاعب نادي بلدية دبي بمنطقة القرهود بدبي، خلال الفترة المسائية، وتقام خلال الفترة من 11 نوفمبر لغاية 24 مارس المقبل.

ويلتقي اليوم في المباراة الأولى فريقا إدارة الاستثمار مع إدارة الحدائق العامة، وتعقبها المباراة الثانية وتجمع بين فريقي إدارة الصحة والسلامة مع إدارة تقنية المعلومات، وتختتم السهرة الكروية بلقاء فريقي إدارة سلامة الغذاء مع إدارة رقابة البناء.

وتستكمل الجولة الرابعة بعد غد بإقامة ثلاث مباريات وتختتم الجولة الرابعة الأربعاء بإقامة مباراتين. وكانت اللجنة المنظمة برئاسة وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي قد حددت أيام الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لإقامة كل جولة، والتي تشهد 8 مباريات، وكل مباراة تمتد على مدار 30 دقيقة على شوطين.

وشدد وليد الشيباني مدير قسم نادي بلدية دبي على أهمية البطولة، والتي تستهدف أكثر من 330 شخصاً من موظفي ومنتسبي بلدية دبي يمثلون 17 إدارة عاملة في بلدية دبي، تعزز مزيد من الألفة والمحبة وبأجواء تنافسية شريفة بعيداً عن الروتين الوظيفي.

مؤكداً أن اللجنة المنظمة وضعت شروطاً ولوائح تحقق الأهداف المنشودة من إقامتها، للمشاركه في هذا الحدث الأكبر التي تنظمه البلدية لموظفيها من ضمن العديد من البطولات التي تنظمها أو تشارك فيها فرق البلدية سنوياً، ومقدماً شكره لاتحاد كرة القدم على تعاونه بتكليف عدد من حكامه لإدارة المباريات، التي تصل بمجموعها إلى 136 مباراة على مدار أكثر من 100 يوم.