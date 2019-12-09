ميليسي يغيب عن الوحدة أمام شباب الأهلي للإيقاف

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة جهود لاعب خط الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي في مواجهة شباب الأهلي المقررة بعد غد الأربعاء على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

ويغيب ميليسي عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الوحدة والوصل في الجولة الماضية، إذ يعد غياب اللاعب مؤثراً للغاية في صفوف العنابي خصوصاً وأن الفريق يغيب عن صفوفه عدد من العناصر المهمة أبرزها قائده إسماعيل مطر الذي يخضع للعلاج والتأهيل من إصابة بتمدد في أربطة الركبة.

عنصر أساسي

ويسعى الإسباني مانويل خيمينيز لتجهيز بديل ميليسي في وسط الملعب لاسيما وأن الأخير عنصر أساسي في الفريق في كل مبارياته، إذ هناك أكثر من اسم مرشح لتعويض غيابه أبرزهم المصري حسام محمد الذي غاب عن مباراة الجزيرة بسبب وفاة والده، بالإضافة إلى منصور الحربي.

وطوى الوحدة صفحة الخسارة التي تعرض لها أمام الجزيرة يوم الجمعة الماضي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي، وبدأ التركيز على مواجهة شباب الأهلي الصعبة التي يأمل من خلالها العودة إلى النتائج الإيجابية ومحاولة تحسين مركزه في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز السادس في دوري الخليج العربي برصيد 10 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في 3 مباريات.