عودة المصابين تدعم صفوف العين للقاء النصر

المصدر: العين - طلحة عبدالله

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعودة جميع المصابين وفي مقدمتهم المتميز أحمد برمان الذي ظهر في تشكيلة العين بمباراته الأخيرة أمام الشارقة في الكأس وقدم مستوىً متميزاً بجانب زميله في الوسط نادر يحيى، كما تواجد في دكة الاحتياطي الجزائري عبدالرحمن مزيان الذي بلغ كامل الجاهزية وأصبحت مشاركته مرهونة بالقرار الفني، وتدعم عودة المصابين صفوف «الزعيم» لمباراة النصر بعد غد باستاد هزاع بن زايد بالجولة الثامنة من دورينا، ويخوض اللاعبون التدريبات بمعنويات عالية، بعد تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر تعزز موقفه في المنافسة على الصدارة بعد تراجعه للمركز الثالث في العام برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وعمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني، إلى تصحيح الأخطاء، خلال التمارين الأخيرة، وأدى اللاعبون التمارين بتنافسية كبيرة من أجل نيل ثقة المدرب والدخول ضمن تشكيلته للمباراة المقبلة، ويؤدي الفريق اليوم تدريبه الرئيس، ويختتم استعداداته غداً، ويسعى المدرب للاطمئنان على جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل وضع لمساته الأخيرة على التشكيلة والخطة.