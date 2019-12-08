جمعية عمومية غير عادية السبت لاختيار لجنة مؤقتة لاتحاد الكرة

المصدر: دبي-العوضي النمر

وجه محمد بن هزام أمين عام اتحاد كرة القدم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية تقام يوم السبت 14 ديسمبر عند السادسة مساء في فندق انتر كونتيننتال فيستفال سيتي دبي، لاختيار لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة تدير العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ويجوز تمديدها لفترة ثلاثة أشهرأخرى يتم خلالهما الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية المقبلة الممتدة حتى عام 2024.

وخاطبت الأمانة العامة الأندية أعضاء الجمعية العمومية وعددها "31" ناديا لترشيح ممثليها الذين سيتم الاختيار من بينهم للانضمام إلى عضوية اللجنة المؤقتة من قبل الجمعية العمومية، التي سيترأسها أكبر الأعضاء سنا وفقا للمادة 151 من النظام الأساسي، وسيتم خلالها عرض إجراءات الاجتماع وكيفية اختيار الأعضاء للمجلس المؤقت ومن ثم الاختيار، وسيكون عدد المجلس من 7 إلى 11 عضواً، ويعد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أبرز المرشحين لتولي مهمة رئاسة المجلس المؤقت، وتمنى محمد بن هزام أن توفق الجمعية العمومية فيما يخدم كرة الامارات وتطورها خلال الفترة المقبلة.



وشهد اتحاد الكرة اجتماعات قانونية مكثفة اليوم ، من أجل مناقشة الوضع القانوني بعد استقالة رئيس اتحاد الكرة، وعدم ورود أية استقالات بشكل رسمي، حيث كانت سمة الاستقالات إعلامية وغير رسمية، ومع مرو الوقت وصلت 6 استقالات إضافة الى استقالة الرئيس ليصبح موقف الاتحاد الحالي غير قانوني، وبمجرد الوصول لهذا الرقم تم الاتجاه لإجراءات عقد جمعية عمومية طارئة لاختيار المجلس المؤقت.