أبطال سنوكر الإمارات يحققون 11 ميدالية في بطولة الخليج

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق منتخب الإمارات للبلياردو والسنوكر انجازاً جديداً في سجل مشاركاته الخارجية بفوزه ببطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر التي اختتمت مساء السبت في العاصمة العمانية مسقط، ليصل للقب رقم 19 في تاريخ مشاركاته في بطولات الخليج مكتسحاً السجل الذهبي للبطولة بفارق كبيرعن أقرب منافسيه، وجاء الفوز بفضل حصول الإمارات على 5 ميداليات ذهبية في البطولة و6 برونزيات بعد منافسة قوية نجح فيها نجوم المنتخب في تقديم مستوى مميز ومهارات عالية.



وأسفرت نتائج المنتخب عن حصول محمد شهاب على الميدالية الذهبية في مسابقة فردي الرجال للسنوكر ثم ميدالية ذهبية ثانية في مسابقة الفرق للسنوكر حققها الثنائي محمد شهاب ومحمد الجوكر، وجاء عيسى السيد ليضيف الذهبية الثالثة في السنوكر في مسابقة فردي الماسترز وعاد عيسى السيد مع زميله سيف الكتبي ليحققا ميدالية ذهبية رابعة في فرق الماسترز للسنوكر، وأضاف صلاح الريماوي ميدالية ذهبية خامسة للإمارات وأولى للبلياردو في فردي 9 كرات.



وعلى صعيد الميداليات البرونزية حقق خالد الكمالي ميدالية في مسابقة 6 كرات للسنوكر كما حقق سيف الكتبي ميدالية مماثلة في فردي الماسترز للسنوكر وكذلك عبد الرحمن الشامسي في فردي الرجال للسنوكر، وحقق منتخب البلياردو ميدالية برونزية في مسابقة 8 كرات للفرق ومثل المنتخب فيها كل من صلاح الريماوي وعماد مبارك وعبد الله الحوسني وصلاح العوضي وعاد منتخب البلياردو ليحقق ميدالية أخرى في مسابقة 9 كرات زوجي عبر الثنائي صلاح الريماوي وعبد الله الحوسني ثم ميدالية أخرى للبلياردو في الفرق 9 كرات ومثل المنتخب صلاح الريماوي وصلاح العوضي وعماد مبارك وعبد الله الحوسني.