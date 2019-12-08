كرونوسلاف: ما حدث أمام الفجيرة درس للنصر

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

طبق لاعبو النصر قاعدة الفوز أهم من الأداء بحذافيرها أمام الفجيرة الذي كان الطرف الأفضل خلال مباراة ربع نهائي كأس الخليج العربي والتي كسبها العميد بهدف حبيب الفردان، وعلى الرغم من الأفضلية المطلقة للفجيرة طوال زمن المباراة.

إلا أن رفاق المدرب الجزائري مجيد بوقرة افتقدوا اللمسة الأخيرة وأهدروا عدداً من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة لكن لاعبي الذئاب واصلوا مسلسل الهزائم وغادروا مسابقة كأس الخليج العربي من دور الثمانية ليتحول التركيز نحو مسابقة دوري الخليج العربي والتي يواجه فيها الوصل في زعبيل ليزيد العميد من جراح الذئاب.

وأكد المدرب الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لفريق النصر، أن ما حدث أمام فريق الفجيرة بملعبه يجب أن يكون درساً لفريقه ويجب الوقوف عنده وفي كرة القدم ليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، ويجب التعامل مع كل المباريات بوتيرة واحدة وبما تستحقها من جهد وحماس وأهمية.

مشيراً إلى أنه سيطوي هذه الصفحة سريعاً وسُيفكر في المباريات المقبلة من دوري الخليج العربي، وفي تعليقه على مواجهة العين في المربع الذهبي قال: بلا شك فإن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وكلاهما يطمح في الذهاب بعيداً في هذه البطولة وبالتالي التفكير في حصد اللقب، مشيراً إلى أن العميد لديه وقت كافٍ للتحضير لمباراة نصف النهائي أمام العين وذلك عقب استئناف الدوري بعد أيام.

إشادة

بدوره أشاد الجزائري مجيد بوقرة، بأداء لاعبيه على الرغم من فشلهم في الحصول على بطاقة الصعود لنصف النهائي، وقال: لا نستحق الهزيمة، منوهاً إلى أن الوجه الذي ظهر به الذئاب أمام النصر يدعو للاطمئنان، كما أن الفجيرة لعب 90 دقيقة بوتيرة واحدة وفقط تنقصنا اللمسة الأخيرة والتي سأعمل على معالجتها قبيل استئناف مباريات الدوري.

مشيراً إلى أن الفريق لاحت له فرص أكثر من النصر لكن الحظ لم يقف مع الذئاب، وأعتقد بأن التعادل خلال الـ90 دقيقة لو حدث لكان عادلاً لكلا الفريقين.

ونوه الجزائري مجيد بوقرة، إلى أن مباراتهم أمام النصر كانت مغلقة وافتقد لاعبو الفريقين الحلول فضلاً عن الصلابة الدفاعية لكلِ فريق كما امتدح بوقرة الأداء الذي قدمه الخط الخلفي للفجيرة، لافتاً إلى أن لاعبي الدفاع وعلى الرغم من صغر سنهم إلا أنهم تمكنوا من وضع حد لمراقبة أفضل لاعب في الدوري وهو المحترف الإسباني الفارو نغيريدو الذي لم يتمكن من زيارة مرمى الفجيرة.

معرباً عن سعادته بأداء كافة اللاعبين واعداً بتصحيح أخطاء الفريق قبيل قادم المباريات، وأشار بوقرة إلى أن عودة الروح والحماس والمعنويات لصفوف الذئاب من أهم مكاسب المباراة وفي اعتقادي بأن شكل الفريق خلال مواجهات الدوري سيكون مطمئناً للجميع.