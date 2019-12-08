مدرب النصر يواصل نتائجه الجيدة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

واصل المدرب الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لفريق النصر مشواره الناصع ونتائجه الجيدة مع فريق النصر، عقب قيادته للتواجد مع الأربعة الكبار في مسابقة كأس الخليج العربي، في انتظار مواجهة العين في نصف النهائي يناير المقبل، قبل أن يقدم مع فريقه عروضاً طيبة مكنت النصر من احتلال المركز الرابع ضمن ترتيب دوري الخليج العربي بعد بداية لم تكن تليق بالعميد ومكانته.

ولعل وجود كرونوسلاف وجهازه المعاون، قد أسهم بالتأكيد في قدرة لاعبي العميد على تحقيق انتصاراتهم المتتالية، لكنه في المباراة الأخيرة أمام الفجيرة انتقد أداء لاعبي فريقه، مشيراً إلى أن الحسنة الوحيدة التي قاموا بها هي خطفهم لبطاقة الصعود لدور الأربعة، على الرغم من أدائهم بتراخٍ رغم علمهم أنها مصيرية في التأهل للدور قبل النهائي للكأس.