ليكو: العين قدم أفضل مبارياته أمام الشارقة

المصدر: العين-طلحة عبدالله

قدم فريقا العين والشارقة كعادتهما مباراة مثيرة وحافلة بالندية، أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، ونجح العين في خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه المستحق على ضيفه الكبير الشارقة، بهدفي لابا ومحمد عبد الرحمن «عجب»، فيما عبر مدربا الفريقين عن رضائهما عن المردود الذي قدمه فريقاهما بالملعب، خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة.

وأعرب الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للعين، عن سعادته بفوز فريقه، وتأهله إلى نصف نهائي المسابقة، وأشاد بالمردود الذي قدمه الفريق البنفسجي في أرضية الملعب، معتبراً أن العين قدم واحدة من أفضل مبارياته على ملعبه وأمام جمهوره، حيث سيطر على مجريات اللعب منذ البداية وحتى النهاية وصنع فرصاً عدة ليستحق الفوز بعد أن أدى جميع اللاعبين واجباتهم على النحو المأمول بمن فيهم اللاعبون العائدون من المنتخب الوطني والذين تدربوا لمرتين فقط قبل المباراة.

رضا

وقال المدرب الكرواتي: ظهر كل من الحارس خالد عيسى، وأحمد برمان، بمستوى ممتاز وكانت رغبتهما واضحة في المشاركة بالمباراة برغم الإرهاق واستحقا الإشادة على ما قدماه في المباراة، ورغم أن فريقنا أهدر فرصاً عدة، إلا أن صناعة هذه الفرص في حد ذاته أمر إيجابي، وإهدار الفرص في المباريات له علاقة بالتوفيق فعندما يكون المهاجم في يومه يستطيع التسجيل من كل فرصة والعكس، وعموماً فنحن راضون تماماً عن أداء الفريق أمام الشارقة.

أخطاء

كما قلل مدرب العين، من الأخطاء الدفاعية بالفريق، موضحاً أن الأمر يرتبط أيضاً بعامل التوفيق بالنسبة للمدافع، لافتاً إلى أنه راض تماماً عن المردود الذي قدمه إسماعيل أحمد، والذي يتمتع بشخصية رائعة وقوية ولم يرتكب أي خطأ خلال المباريات الخمس الأخيرة.

تركيز

بدوره هنأ عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، العين بالفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وقال إنهم في الشارقة كانوا يطمحون لنتيجة أفضل، ولكن في كرة القدم عندما تلعب مع فريق قوي ومتميز مثل العين، لابد من التركيز على جميع التفاصيل في أرضية الملعب، مبيناً أن المشكلة التي تواجه اللاعب في اللحظات الأخيرة هي التركيز، ولذلك جاء هدفا العين في الدقائق الأخيرة من الشوطين الأول والثاني نتيجة لعدم التركيز، وعلينا أن لا نستسلم للإحباط ونعمل جاهدين من أجل الاستفادة من الخسارة في الاستحقاقات المقبلة.

أفضلية

وقال العنبري: كنت أتمنى أن يحتفظ فريقي في الشوط الثاني بالكرة أكثر غير أن الأمور لم تمض كما خططنا لها وهو ما منح الأفضلية لفريق نادي العين، فالعين سيطر على مجريات الأمور بشكل كبير، فيما أضاع فريقنا الكرة بطريقة واضحة في وسط الملعب وقد استحق العين الفوز بعد استحواذه على الكرة، ورغم أن النتيجة لم تكن مرضية، ولكن مقارنة بالموسم الماضي فالوضع أفضل كثيراً حيث نجحنا هذا الموسم في تخطي مرحلة المجموعات عكس الموسم الماضي الذي لم نحقق خلاله أي فوز بهذه المسابقة، وهذا يعود للعمل المتميز الذي قام به الجميع في نادي الشارقة.