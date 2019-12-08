5.. الرقم النحس في مسيرة «الفهود»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

خلال مسيرة الوصل تحت قيادة المدرب الروماني ريجيكامب، تعثر الفريق بالكثير من النتائج السلبية الكبيرة، والغريب أنها ارتبطت بالرقم 5، وهي النتيجة التي خسر بها «الفهود» في 6 مباريات، وآخرها الخسارة 1-5 من شباب الأهلي أول من أمس، في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وقبلها خسر الوصل 1-5 أيضاً من الشارقة، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين هذا الموسم، كما تلقى خسارة ثقيلة في الدوري من العين 1-5 في الجولة 25 للنسخة الماضية للدوري، وخرج من نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخسارة من شباب الأهلي 1-5.

وتلقى خسارة ثقيلة في دوري أبطال آسيا 0-5 من الزوراء ذهاباً في العراق، و1-5 إيابا في دبي، وودع البطولة القارية باحتلال المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.