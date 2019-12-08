كايرز: أبدعنا هجومياً بفرص خطرة على مرمى الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الهولندي مارسيل كايرز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة، أن تسجيل فريقه أولاً في مباراة الديربي أمام الوحدة سهّل من مهمة الجزيرة في المباراة، خاصة أن الفريق استطاع تسجيل هدفين آخرين في 3 دقائق متتالية. وتأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد تفوقه على أصحاب السعادة بأربعة أهداف مقابل لا شيء مساء أول من أمس على استاد آل نهيان في ربع نهائي المسابقة في رسالة قوية للمنافسين.

اختيار

وعن مواجهة شباب الأهلي في نصف النهائي قال الهولندي مارسيل كايرز: ستكون مواجهة متكافئة ولكن قبل هذه المباراة سيخوض الفريق 8 أو 9 مباريات في الدوري وكأس رئيس الدولة، والتركيز الآن منصب على مباراة حتا القادمة في الدوري، مشيراً إلى أن ضغط المباريات الفترة المقبلة يفرض مراقبة الوضع البدني للاعبين لاسيما وأن خليفة الحمادي سيغيب عن مباراة حتا للإيقاف ولكن بشكل عام لن نواجه مشكلة في اختيار التشكيلة لتوافر العناصر الجيدة.

وقال كايرز عقب المباراة:«سعيد بمستوى اللاعبين وقدمنا أداء قوياً في المباراة بشكل عام، وأبدعنا على الصعيد الهجومي من خلال خلق فرص خطرة على مرمى المنافس، وعندما تسجل أولاً في مباراة ديربي فإن الأمور تصبح أسهل بعض الشيء، وفي الشوط الثاني حاولنا إغلاق المساحات أمام لاعبي الوحدة والاعتماد على المرتدات لإحراز المزيد من الأهداف ونجحنا في تشكيل خطورة على دفاع المنافس وخلق المزيد من الفرص».

وأضاف:«عندما تفوز بالأربعة على منافس كبير مثل الوحدة على ملعبه في الديربي فإنه لا يمكن القول إن الجزيرة لم يلعب بشكل جيد خصوصاً وأننا بدأنا التحضير فعلياً للمباراة قبل يومين عند انضمام اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن التدريبات الجماعية لمدة 3 أسابيع».

وعن عدم الدفع بعلي مبخوت منذ بداية المباراة أوضح أن مبخوت يشعر بالإرهاق جراء توالي المشاركات مع المنتخب الوطني وهو نفس حال بقية العناصر الدولية وهو ما فرض علينا مراعاة ذلك ومشاركة مبخوت كانت محسوبة لوقت معين.

فرصة

من جهته قال الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة في تعقيبه على الخسارة الثقيلة برباعية: بالطبع هو يوم حزين وسييء ونعتذر لجماهير الوحدة على تلك الخسارة، الجزيرة بإمكانه الفوز لأنه فريق جيد، ولكن بكل صراحة الجزيرة فاز لأننا نحن من سمحنا لهم بذلك ومنحناهم الفرصة للفوز علينا«.

وأضاف:» حتى ما قبل الدقيقة 30 المنافس لم يظهر خطورة حقيقية على مرمانا وتحكمنا في مجريات الأمور، ولكن بعد خطأ شانغ ريم الذي تسبب في الهدف الأول تغير الوضع وخسرنا المباراة بأنفسنا«. وأكد خيمينيز أن استقبال شباك الفريق لثلاثة أهداف في 4 دقائق أمر غير مقبول ولم أر مثله من قبل، خاصة وأنه قبل الهدف سارت الأمور كما خططنا واعتقدت أننا في طريقنا للفوز.

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افتقد فريق الوحدة قائده إسماعيل مطر الذي تسبب غيابه في غياب الانسجام والتفاهم في الشق الهجومي بين تيجالي وكارليتوس، ولعل وحود «سمعة» مع الفريق خلال المرحلة المقبلة ضروري للغاية في ظل خوضه 7 مباريات متتالية في فترة قصيرة.