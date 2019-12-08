أروابارينا: هدفنا المنافسة على كل البطولات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عبر رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، عن سعادته بأداء اللاعبين والشكل العام لفريقه، وبالتأهل إلى نصف النهائي، بعد تحقيق الفوز 5-1 على الوصل أول من أمس، على ملعب استاد راشد بدبي، في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وأوضح أن مستوى الأداء أسعده أكثر من الفوز الكبير الذي حققه الفريق على منافسه، وقدم التهنئة للاعبين، مبيناً أن المباراة كانت جيدة من ناحية الأداء من حيث الضغط الجماعي، مبيناً أن هناك بعض المواقف التي تحدث عنها قبل هذه المباراة، ونفذها لاعبو شباب الأهلي بالصورة المطلوبة.

طموحات

وكشف أروابارينا عن طموحاته مع الفريق في الموسم الحالي، مبيناً أن الهدف الأساسي هو المنافسة على كل البطولات، واعداً بإعداد الفريق بالصورة المطلوبة ليكون مؤهلاً للمنافسة على البطولات التي يشارك فيها، مشيراً إلى أن اللاعبين أدوا أمس، تدريبات استشفاء، على أن تبدأ اليوم التدريبات الرسمية لمواجهة جدول المباريات الكثيرة المضغوطة، مثل كل الفرق الأخرى، وأنهى قائلاً: «نحن نخطط ونبذل مجهوداً في الأسبوع قبل المباراة، ولكن اللاعبين تنسب إليهم النتائج داخل المباريات».

تفوق

وحول تقييمه لمجمل الأداء خلال المباراة، قال أروابارينا، إن الشوط الأول كان متكافئاً، وتبادل فيه الفريقان السيطرة، لكن الأفضلية كانت لشباب الأهلي في الشوط الثاني، وتفوق بصورة واضحة، ونجح في ترجمة ذلك إلى فوز كبير مكنه من خطف بطاقة التأهل والعبور إلى نصف النهائي.

وقدم المدرب شكره للاعبين البدلاء الذين قدموا الإضافة الفنية المطلوبة، مشيداً بالدولي أحمد خليل والأرجنتيني فدريكو كارتابيا، على المساهمة في تحقيق الفوز، كما ثمن مشاركة اللاعبين الشباب، خاصة اللاعب حارب سهيل، والذي لم يتجاوز 17 سنة، ووصف هؤلاء اللاعبين بمستقبل الفريق، مؤكداً أنه سيستمر في إتاحة الفرصة لهم في مقبل المباريات حتى يقوى عودهم ويكتسبوا القدر المطلوب من الخبرة.

خسارة

في المقابل، أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني للوصل، أنه لم يكن يتوقع الخسارة بتلك النتيجة الثقيلة من شباب الأهلي، وبررها باللعب بأداء مفتوح بعد تلقي فريقه الهدف الثاني، بغية تعديل النتيجة، إلى أن هذا الشئ لا يمكن أن يحدث أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي، ولكن لم يكن أمامه سوى هذا الأداء لأنه يخوض مباراة في الكأس، والخاسر يودع البطولة، مشيراً أنه لا يجب التشدد مع الوصل لأننا نبني فريقاً جديداًكما أوضح إلى أنه عقد اجتماعاً مع فريقه، لتوضيح بعض الأمور، ومنها رفضه تماماً لتلك النتائج الثقيلة، والأمانة تقتضي منه الاعتراف بأن فريقه لم يقدم أداء يذكر في اللقاء..

غياب

جاء غياب لاعبين أساسيين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، ومنهم علي سالمين وويلتون سواريز، إلى جانب مشاركة علي صالح وهو يعاني من نزلة برد، ليزيد من معاناة الإمبراطور في المباراة التي تلقى خلالها خسارته الثقيلة أمام شباب الأهلي.