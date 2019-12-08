الهاجري: بن غليطة لا يزال رئيس الاتحاد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قال غانم الهاجري، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بنادي العين، إن مروان بن غليطة، لا يزال رئيساً لاتحاد الكرة ولا يعتبر مستقيلاً حتى اللحظة، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لأعمال الاتحادات الأهلية، جاء ذلك في سلسلة تغريدات للهاجري على حسابه بـ«تويتر»، وأوضح أن الخطوات التي يجب اتباعها لاكتمال الاستقالة تتمثل في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد، وتقديم الاستقالة من الرئيس، ولحل الاتحاد يجب أن يتقدم أكثر من 50% من الأعضاء باستقالاتهم أيضاً، واعتماد الاستقالة الجماعية المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتشكيل لجنة تسير مؤقتة بإشراف لجنة الانتخابات والجهة المعنية بالرياضة هيئة الرياضة.

وأضاف: إذا كان فقط الرئيس من تقدم باستقالته يستمر مجلس الاتحاد ويترأسه النائب، ويستدعي العضو الاحتياطي الأول، ولا تتأثر لجنة المحترفين، وذلك بحسب قانونها الأخير وتعتبر مستقلة، ويستمر أعضاؤها حتى العضو المستقيل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي، في حال تم حل الاتحاد وتشكيل لجنة تسيير، وغير ذلك سنقع في إشكال قانوني نحن في غنى عنه.