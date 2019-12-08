«حكم» يخطف الأضواء من اللاعبين

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

خطف حكم مباراة الفجيرة والنصر، الأضواء ولفت الأنظار إليه من نجوم الفريقين في محاولاتهم المستمرة لغزو الشباك، وشهدت المباراة أحداثاً غريبة بعيداً عن المواقف المعتادة من اللاعبين، والهجمات على المرميين، وتركزت العيون اكثر من مرة على الحكم يحيى الملا في أكثر من مشهد بداية من تعطل جهاز التواصل «المحاكاة» بينه وبين بقية الحكام، وتوقف اللعب وسط ذهول الجميع،حيث توجه الملا في أكثر من مرة ناحية الحكم الرابع عمر العلي لكي يقوم بإصلاح الجهاز دون جدوى واضطر في نهاية الأمر إلى تبديل جهاز المحاكاة بجهاز الحكم الرابع ليضع الملا حلاً نهائياً لهذه المشكلة.

واستمرت الإثارة مع الحكم نفسه، في الشوط الثاني ففي إحدى اللقطات احتسب الحكم مخالفة وحاول أن يحدد مكانها باستخدام قارورة الرذاذ الأبيض، لكنه وجد نفسه مضطراً لإيقاف اللعب وطلب العلبة الاحتياطية والمتواجدة بغرفة الحكام بنادي الفجيرة.