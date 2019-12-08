بني ياس ينتقد تأخير مستحقات البث

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

انتقد نادي بني ياس في تدوينات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رابطة دوري المحترفين، وأشار إلى أنها لم تسلم الأندية الحقوق المالية للبث التلفزيوني، مؤكداً أن ذلك «الأمر عجيب وغريب» وطالب النادي بضرورة الإسراع بصرف مستحقات الأندية.

وقال النادي في تدوينته: الرابطة أكثر إخفاقاً من اتحاد الكرة الذي لم ينجح في إدارة ملفات المنتخبات، والمسابقات المحلية «الدوري وكأس الخليج العربي» بجانب إخفاقه في ملف التحكيم، وأن مجلس اتحاد الكرة خلف العديد من الكوارث والإخفاقات على المستويات الدولية والقارية والخليجية، وأن إخفاقه شمل المنافسات المحلية.