محمد النعيمي: راشد بن حميد الأنسب لقيادة اتحاد الكرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

عبر محمد سعيد النعيمي عضو رابطة المحترفين السابق، عن سعادته بأن يكون الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان، هو الاسم الأبرز لقيادة كرة القدم الاماراتية في الفترة المقبلة ليكون رئيساً للجنة المؤقتة،

وقال ان محمد سعيد في تصريحات خاصة لـ "البيان الرياضي" ان معاصرته لكرة الامارات كلاعب واداري سابق في نادي عجمان ثم ادارياً في عصر الاحتراف من خلال عضويته السابقة في رابطة المحترفين، تدفعه لتحديد 5 عوامل رئيسية تجعل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي أنسب من يقود اتحاد الكرة للمرحلة المقبلة.



أول هذه العوامل شخصيته القيادية في مجال العمل العام وفي الرياضة خلال مشواره كرئيس لنادي عجمان.

وثانياً نجاحاته في نادي عجمان على ويكفي ان فريق كرة القدم في عهده بنادي عجمان وضع بصمته من أول نسخة في عصر الاحتراف.

والشيء الثالث اهتمام وعشق الشيخ راشد النعيمي لكرة القدم على الصعيدين المحلي والخارجي.

ورابعاً خبرته الكبيرة في مجال كرة القدم على مدار 14 سنة متصلة في نادي عجمان والعامل الخامس انه من القيادات الشابة التي أثبتت كفاءتها في جميع المهام التي تقع تحت مسؤوليته فرغم خبرته الطويلة في نادي عجمان، فهو من أبرز القيادات الشابة حالياً وهذا يعود لكونه طرق مجال الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد في عمر مبكر. التفاصيل في البيان الرياضي غداً