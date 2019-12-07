بني ياس: اتحاد الكرة أخفق في كل الملفات واستقالته تأخرت كثيراً

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

أكد نادي بني ياس أن اتحاد كرة القدم أخفق في كل الملفات، بداية بالمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية "الدوري وكأس الخليج العربي" بجانب إخفاقه في ملف التحكيم، ذاكرا أن استقالة الاتحاد تأخرت كثيرا.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مجلس اتحاد الكرة الذي استقال عدد من قادته بقيادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد خلال الأيام الماضية، خلف العديد من الكوارث والإخفاقات فيما يخص المنتخبات على المستويات الدولية والقارية والخليجية، وان إخفاقه شمل المنافسات المحلية أيضا.

وانتقد نادي بني ياس رابطة دوري المحترفين أيضا وقال إنها أكثر إخفاقا من اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن الرابطة لم تسلم الأندية حتى اللحظة الحقوق المالية للبث التلفزيوني، واصفا ذلك بالأمر العجيب والغريب، قياسا بإنطلاقة الدوري قبل 3 أشهر.

وقال النادي : تأخير الرابطة في صرف مستحقات الأندية يتبعه عدم قدرة الأندية على ترتيب أوراقها المالية خاصة أن حقوق البث جزء محسوب ضمن ميزانية العام.

وأضاف النادي: نطالب بضرورة الإسراع في صرف مستحقات الأندية أو على الأقل تحديد موعد للصرف لإسيما أن عدم الرد من مسؤولي الرابطة يضاعف المشكلة.

وتساءل النادي عبر توتير عن العقوبة التي يجب فرضها على التأخير، ذاكرا ان الأندية تتعرض لعقوبات حال تأخرها في سداد مستحقات اللاعبين.