شاهد .. مهارة جشك لاعب شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شارك أحمد عبد الله جشك لاعب شباب الأهلي، جماهير فريقه، جانباً من مهارته الفردية خلال أحد تدريبات الفريق الأول للكرة على ملعب استاد راشد بدبي.

ونشر جشك، فيديو أثناء التدريبات عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وهو يهيئ الكرة على صدره، ويسددها قوية في المرمى، لتسكن الشباك من زاوية صعبة.

والجدير بالذكر، أن جشك، يعتبر من العناصر الواعدة، ويلعب في صفوف شباب الأهلي، ضمن فئة أبناء المواطنات، وشارك مع الفريق الأول طوال 1290 دقيقة موزعة على 34 مباراة، وأخرها لقاء فريقه والوصل أمس الجمعة، إذ شارك اللاعب بديلاً لزميله حارب سهيل في الدقيقة 90 من المباراة التي فاز بها شباب الأهلي 5-1، وتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.