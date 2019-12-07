شباب الأهلي مع الجزيرة.. والنصر يلاقي العين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل شباب الأهلي، حامل اللقب، للقاء الجزيرة في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي، بعد الفوز على ضيفه الوصل 5-1 مساء أمس، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد راشد، أحرز أهداف شباب الأهلي محمد مرزوق وليوناردو وكارتابيا ولوفانور وأحمد خليل في الدقائق 19 و62 و84 و89 و3 من الوقت بدل الضائع، وسجل هدف الوصل عبدالله جاسم ق 24. كما تأهل الجزيرة إلى الدور ذاته بعد تغلبه على مضيفه الوحدة 4 / 0، أمس، على استاد آل نهيان، في ديربي العاصمة أبوظبي.

كما ضرب فريقا العين والنصر موعداً للقائهما في المربع الذهبي، بعد فوز الزعيم على ضيفه الشارقة 2-1 مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، في حين عاد العميد النصراوي من الفجيرة بفوز غالٍ على مضيفه الفجيرة بهدف وحيد حمل توقيع حبيب الفردان في الدقيقة 43.