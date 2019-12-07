دبا الحصن على قمة دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

اعتلى فريق دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى «بشكل مؤقت» بعد فوزه المستحق على ضيفه العربي 2-0، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري الهواة، التي تم تقديمها من قبل لجنة المسابقات لمشاركة دبا الحصن والبطائح ضمن مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة يومي 22 و23 الجاري، وسجل هدفي دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة كل من: عبد الله سالم وحمدان المنصوري ق1، 83، كما تمكن فريق البطائح من تحقيق الفوز على ضيفه مسافي بنفس النتيجة بهدفين دون رد سجلهما البرازيلي الكسندر وعيسى علي ق 39، 50 ليتساوى البطائح مع الحصن في عدد النقاط «10»، لكنه يتخلف بفارق الأهداف.