أروابارينا: لاعبو شباب الأهلي نفذوا المطلوب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

هنأ رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، لاعبيه على الفوز الكبير 5-1 على الوصل مساء اليوم، وتأهلهم إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وقال: "أنا سعيد بأداء اللاعبين، وبالشكل العام للمباراة، بعدما قدم اللاعبين أداء جيد في نقل الكرة والضغط على المنافس، وهناك تعليمات طلبناها منهم ونفذوها، وغداً لدينا تدريبات استشفاء، لأن لدينا مباريات كثيرة مضغوطة مثل كل الفرق الأخرى".

وأضاف: "نحن نخطط ونبذل مجهود في الأسبوع قبل المباراة، ولكن اللاعبين تنسب إليهم النتائج داخل المباريات، وفي الشوط الأول كانت الكفة متعادلة بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني كانت لدينا الأفضلية، بالنسبة للاعبين الصغار هم ذخيرة النادي، ومثلاً دفعت باللاعب حارب، وعنده 17 سنة، ولكن لا أفضل وضع لاعبين صغار بشكل دائم في المباريات، ولكن يتم الدفع بهم بالتدريج للحصول على الثقة، وأنا سعيد بجميع اللاعبين، وبما قدموه من أداء جيد".

وأختتم قائلاً: "هدفي المنافسة على ألقاب جميع البطولات، وهناك ظروف تتحكم في منهجية العمل، ونحن نعمل بشكل جيد، وفي كرة القدم، أحيانا يكون الرسم البياني في تصاعد وأحيانا أخرى في هبوط، ولكن يجب أن يستمر العمل بشكل جيد للتنافس على جميع البطولات التي نشارك فيها".