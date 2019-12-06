ريجيكامب: الوصل لم يتوقع الخسارة الثقيلة من شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، أنه لم يكن يتوقع الخسارة بتلك النتيجة الثقيلة 1-5 من شباب الأهلي مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وقال: "بعد الهدف الثاني لشباب الأهلي، فتحنا اللعب، وأعطينا مساحات للمنافس، وهذا الشئ لا يمكن أن يحدث أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي".

وأضاف: "كما أن بدلاء شباب الأهلي غيروا شكل المباراة بطريقة إيجابية، ولابد أن نركز على مباراتنا المقبلة بعد 5 أيام، لأننا نفتقد بعض اللاعبين المهمين، وبالتأكيد النتيجة قاسية، ولكننا لن نتكلم عنها طويلاً، وسنركز فقط على المستقبل".