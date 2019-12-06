كرونوسلاف: سعيد بالتأهل وحزين لأداء العميد

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

عبر الكرواتي كرونوسلاف مدرب النصر عن سعادته بتحقيق فريقه لنتيجة الفوز على الفجيرة مساء اليوم بملعب الأخير في الساحل الشرقي لكنه أشار إلى أنه غير راضٍ عن أداء لاعبيه الذين استسهلوا المباراة رغم أنها مصيرية في التأهل للدور قبل النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي.

لافتاً إلى أن ما حدث يجب أن يكون درساً ويجب الوقوف عنده خصوصاً وأن في كرة القدم ليس هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، ويجب التعامل مع كل المباريات بوتيرة واحد وبما تستحقها من جهد وحماس، مشيراً إلى أنه سيطوي هذه الصفحة سريعاً وسيفكر في المباريات المقبلة من دوري الخليج العربي.

وفي تعليقه على مواجهة العين في المربع الذهبي قال: بلا شك فإن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وكلاهما يطمح في الذهاب بعيداً في هذه البطولة وبالتالي التفكير في حصد اللقب، مشيراً إلى أن العميد لديه وقت كافٍ للتحضير لمباراة نصف النهائي أمام العين وذلك عقب استئناف الدوري بعد أيام.

بدوره أشاد الجزائري مجيد بوقرة بأداء لاعبيه على الرغم من فشلهم في الحصول على بطاقة الصعود لنصف النهائي، وقال لا نستحق الهزيمة، منوهاً إلى أن الوجه الذي ظهر به الذئاب أمام النصر يدعو للاطمئنان، منوهاً أن الفجيرة لعب 90 دقيقة بوتيرة واحدة وفقط تنقصنا اللمسة الأخيرة والتي سأعمل على معالجتها قبيل استئناف مباريات الدوري.

مشيراً إلى أن الفريق لاحت له فرص أكثر من النصر لكن الحظ لم يقف مع الذئاب، وأعتقد بأن التعادل خلال الـ90 دقيقة لو حدث لكان عادلاً لكلا الفريقين، كما امتدح بوقرة الأداء الذي قدمه الخط الخلفي للفجيرة،

لافتاً إلى أن لاعبي الدفاع وعلى الرغم من صغر سنهم إلا أنهم تمكنوا من مراقبة أفضل لاعب في الدوري المحترف الإسباني الفارو نغيريدو الذي لم يتمكن من زيارة مرمى الفريق، معبراً عن سعادته بأداء كافة اللاعبين واعداً بتصحيح أخطاء الفريق قبيل قادم المباريات.