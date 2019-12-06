الجزيرة يقصي الوحدة من كأس الخليج العربي في 4 دقائق

المصدر: ابوظبي- محمد صادق



تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد تغلبه على مضيفه الوحدة بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، في ديربي العاصمة أبوظبي، ليلاقي الجزيرة شباب الأهلي في مباراة قبل النهائي المقررة يناير المقبل.

وقاد عمر عبد الرحمن "عموري" الذي عاد للمشاركة بعد فترة من الغياب فريقه إلى الفوز بتسجيله هدفاً وصناعته هدفين، ليرد الجزيرة اعتباره من الهزيمة التي تعرض لها أمام غريمه الوحدة 2-3 في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وأنهى الجزيرة المباراة فعلياً في غضون أربع دقائق فقط شهدت انهيار للدفاع الوحداوي، إذ افتتح عمر عبد الرحمن التسجيل في الدقيقة 30 بعدما استغل خطأ فادح من مدافع العنابي الكوري شانغ ريم في تسلم الكرة ليضعها "لوب" من فوق الحارس راشد علي، وهو الهدف الأول لعموري في الموسم الحالي.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق إلا وسجل مدافع الجزيرة الصربي ميلوس كوسانوفيتش الهدف الثاني برأسية من الركينة التي أرسلها عمر عبد الرحمن وسط سوء تمركز من مدافعي الوحدة.

واستغل لاعبو الجزيرة ارتباك دفاع الوحدة وسجل البرازيلي كينو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة من عموري وضعها كينو على يسار الحارس لينهي الجزيرة الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني حاول الوحدة الضغط منذ البداية لتقليص الفارق، ونجح طحنون الزعابي في وضع الكرة في شباك علي خصيف من تسديدة من خارج المنطقة إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب مخالفة على لاعب الوحدة قبل تسجيل الهدف.

وتدخلت تقنية الفيديو مرة أخرى لإلغاء هدفاً لمصلحة البرازيلي كينو في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن خلفان مبارك من إحراز الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 85