شباب الأهلي يقسو على الوصل ويصعد إلى نصف نهائي الكأس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير سالم خميس

تأهل شباب الأهلي، حامل اللقب، للقاء الجزيرة في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي يوم 9 يناير 2020، بعد الفوز على ضيفه الوصل 5-1 مساء اليوم، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد راشد، ضمن الدور ربع النهائي.

وأحرز أهداف شباب الأهلي محمد مرزوق وليوناردو وكارتابيا ولوفانور وأحمد خليل في الدقائق 19 و62 و84 و89 و3 من الوقت بدل الضائع، وسجل هدف الوصل عبد الله جاسم في الدقيقة 24.

رغم البداية السريعة والحماسية، مع فرصة حارب سهيل لاعب شباب الأهلي المبكرة في الدقيقة 3، إلا أن المباراة مالت بعدها إلى الهدوء، مع انكسار للموجات الهجومية لكلا الفريقين على حدود منطقتي الجزاء.

وتألق حميد عبد الله حارس الوصل في التصدي لانفراد حارب في الدقيقة 16، لتضيع فرصة أخرى لشباب الأهلي للتقدم المبكر، ووضع المدافع محمد مرزوق، شباب الأهلي في المقدمة بكرة رأسية في شباك الوصل بالدقيقة 19، واعتمد حكم المباراة صحة الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأبعد المدافع والقائم الأيمن، فرصة البرازيلي فابيو دي ليما لاعب الوصل، إلى ركلة ركنية لعبت عالية، وقابلها عبد الله جاسم لاعب الوصل، برأسية جميلة محرزاً هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 24.

وتطور الأداء الهجومي للاعبي الفريقين في الشوط الثاني، وتمكن ليوناردو، من تسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 62، من ركلة حرة مباشرة سددها جميلة في الشباك، مستغلاً اعتقاد الجميع بأن أحمد خليل، والذي نزل أرض الملعب في الدقيقة نفسها، هو من سيسدد الركلة.

وضاعت من لوفانور، فرصة تعزيز تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 65، بعدما مرت تسديدته القوية بجوار القائم الأيسر لحارس الوصل حميد عبد الله، وتصدى قائم مرمى الوصل، لركلة حرة قوية سددها أحمد خليل في الدقيقة 70.

وأضاع حارب انفراد آخر شباب الأهلي في الدقيقة 82، بعدما أنقذها حارس الوصل، وعزز البديل كارتابيا، تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 84، بعد مجهود فردي ومرور وتسديدة قوية في شباك "الفهود".

وأكد لوفانور، فوز شباب الأهلي بهدف رابع في الدقيقة 89، بكرة وضعها بذكاء ومهارة في مرمى الوصل، ثم سجل أحمد خليل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحصل شباب الأهلي على بطاقة وصول مستحقة إلى الدور نصف النهائي