النصر يتخطى الفجيرة ويضرب موعداً مع العين في نصف النهائي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أوقف العميد النصراوي مغامرة الفجيرة عند محطة دور الثمانية وحقق عليه الفوز في عقر الدار بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب حبيب الفردان في الدقيقة 43 ليحجز النصر بُطاقة الصعود لدوري الأربعة ضارباً موعداً مع العين في المربع الذهبي .

ولم ترتقي مباراة ملعب الفجيرة للأداء المطلوب وساد الحذر الشديد مجريات شوط اللاعبين على الرغم من أفضلية الضيوف الذين قادوا عدة طلعات عبر الاسباني نغيريدو وانطونيو كارفالو لكن صحوة حارس ودفاع الفجيرة استمرت حتى الدقيقة 43 والتي شهدت تمريرة عرضية "سحرية " للاعب النصر كارفالو الذي وضع الفردان في مواجهة حارس الفجيرة عبد الله التميمي ليُسدد الفردان الكرة أرضية زاحفة يمين المرمى الفجراوي هدف انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية تراجع النصر لتامين الفوز مع الاعتماد على المرتدات التي لم تخلو من خطورة وفي المقابل لاحت اكثر من فرصة حقيقية للذئاب لتغيير النتيجة الى واقع التعادل لكن دون جدوى وكاد نغيريدو ان يريح مدربه الكرواتي كورنسلاف بعد ان وجد نفسه في مواجهة حارس الفجيرة الذي تعملق في التصدي لابعاد كرة النجم الاسباني بفدائية لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدف وحيد حمل العميد للمربع الذهبي واطاح بالذئاب خارج مسابقة الكاس ، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 322 متغرج