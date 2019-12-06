العين يتجاوز الشارقة وينتظر النصر في نصف نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: العين - طلحة عبد الله

صعد العين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على ضيفه الشارقة مساء اليوم على في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد هزاع بن زايد، وبذلك سيقابل العين النصر في نصف النهائي

ولم ينتظر الشارقة سوى 7 دقائق فقط ليحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة المدافع إسماعيل أحمد، للمهاجم محمد خلفان، داخل المنطقة، ليتصدى للركلة البرازيلي كورنادو ويضعها بذكاء في مرمى خالد عيسى مانحا فريق التقدم بهدف دون رد.

وضغط العين بقوة لإدراك التعادل وأهدر عددا من الفرص من ضمنها هدف سجله جمال معروف، لم يحتسبه الحكم بحجة التسلل، قبل أن تثمر جهود أصحاب الأرض ويسجل التوغولي لابا كودجو، هدف التعادل بطريقة رائعة من على وضع طائر (ق 28)، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني سيطر العين على مجريات اللعب وضغط بقوة على الشارقة لتضيع له فرصا خطيرة من تحت أقدام لابا وكايو، وجمال معروف، قبل ان يتمكن البديل محمد عبد الرحمن من تسجيل الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة، ولم تنجح محاولات الشارقة في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بف