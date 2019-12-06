الجرمن أول المستقيلين بعد مروان بن غليطة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

قدم رئيس مجلس ادارة نادي عجمان خليفة الجرمن، استقالته من عضوية مجلس ادارة اتحاد كرة القدم مساء اليوم الجمعة.

وهي أول استقالة لاعضاء المجلس بعد استقالة رئيس الاتحاد المهندس مروان بن غليطة مساء الخميس، وأوضح الجرمن في تصريح لـ "البيان الرياضي" ان استقالته من عضوية مجلس ادارة الاتحاد جاءت عن قناعة تامة وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة.

مشيراً إلى رضاؤه التام عن الفترة التي عمل فيها في مجلس ادارة الاتحاد لأكثر من 3 سنوات ونصف، وأكد تقديره التام لزملائه في مجلس ادارة الاتحاد ولجميع الأندية وأعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه ثقتهم للعمل في اتحاد الكرة.