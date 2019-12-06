الفجيرة والنصر.. حلم المربع الذهبي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يُراود حُلم الوصول للمربع الذهبي ضمن مسابقة كأس الخليج العربي كلٌ من الفجيرة وضيفه العميد النصراوي من خلال المواجهة المهمة والمرتقبة التي تجمعهم معاً بملعب الفجيرة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، ويسعى مدرب الفجيرة مجيد بوقرة إلى كتابة تاريخ جديد لفريقه بالتواجد مع الأربعة الكبار لأول مرة ضمن هذه المسابقة وكذلك إلى تأكيد بأن التأهل إلى «ربع النهائي» لم يكن صدفة أو عبر الحظ، وتبدو صفوف بوقرة مكتملة باستثناء غياب لاعب الوسط خليل خميس للإصابة.

وأكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة بأن مباراة اليوم ستكون بمثابة نقطة تحول لفريقه قبيل استئناف مباريات الدوري رافضاً في ذات الوقت وصف فريقه بالمحظوظ بعد العودة من بعيد للمشاركة ضمن مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي بدلاً عن بني ياس، مشيراً إلى أن جهود الفجيرة وتألقه خلال هذه المسابقة تحديداً تَكللت بتواجُده مع الثمانية الكبار.

من جهته، يسعى النصر إلى بطاقة التأهل والوصول إلى نصف نهائي بطولة توج فيها بطلاً نسخة 2014 وأكد الكرواتي كرونوسلاف يوفتشيتش مدرب النصر أهمية المباراة والاستمرار في تقديم الأداء التصاعدي الذي يقدمه الفريق منذ أول مباراة، وتحقيق النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.



