شباب الأهلي والوصل.. طموح بلا حدود

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي على ملعب استاد راشد في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضمن دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع «فرسان دبي» إلى قطع خطوة مهمة نحو سعيهم للحفاظ على اللقب الذي توجوا به الموسم الماضي، فيما يحاول الوصل الوصول إلى الدور التالي والبقاء في دائرة الصراع على ثاني ألقاب الموسم الحالي.

ونجح شباب الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وجمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف، وفي المقابل احتل الوصل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وجمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة مباراتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف، وتلقت شباكه 11 هدفاً.

جاهزية الفرسان

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية «فرسان دبي» لخوض مباراة الوصل، وشدد على أهمية المباراة وضرورة القتال بقوة من أجل خطف بطاقة التأهل، ولفت إلى أن المباراة تأتي بعد فترة توقف، بسبب ارتباطات المنتخب، وبين أن الجهاز الفني استغل فترة التوقف في التحضير لمباراة الوصل والمباريات المقبلة، خصوصاً وأن الفريق تنتظره مواجهات عديدة ومهمة خلال هذا الشهر.

واعترف أروابارينا بصعوبة المباراة، خصوصاً وأنها تجمع فريقين كبيرين يطمح كل منهما لمواصلة مشواره في البطولة، مشيراً إلى أن المواجهات التي تجمع شباب الأهلي والوصل دائماً ما تكون قوية ومثيرة، وتتسم بالندية وقوة التنافس، وتحدث عن منافسه، معتبراً الوصل واحداً من الفرق المميزة في دوري الخليج العربي، وفريق قوي في كل الظروف.

وحول كيفية مراقبة البرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل، أوضح المدرب أنه ضد تخصيص لاعب لمراقبة لاعب واحد في الفريق المنافس طوال الوقت، مضيفاً أن الرقابة تكون مسؤولية أقرب لاعب في المنطقة التي يتواجد بها لاعب الفريق المنافس

تشديد

ومن جانبه، شدد الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أن فريقه يواجه منافساً قوياً يعد من بين أفضل الفرق في الإمارات، لافتاً إلى أن ثقته عالية بلاعبيه من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، منوهاً بأن الوصل سوف يفتقد في مباراة اليوم إلى خدمات لاعبيه علي سالمين وسواريز بداعي الإصابة، فيما تحوم شكوك حول إمكانية مشاركة علي صالح.

وأشار إلى أن الوصل يلعب اليوم ضد شباب الأهلي في مباراة الفائز فيها يتأهل إلى نصف نهائي البطولة، متمنياً أن يوفق فريقه في خطف بطاقة المرور، منوهاً بأن المباراة مختلفة تماماً عن مباريات الدوري، مشدداً على أن الوصل جاهز لتقديم مباراة جيدة المستوى تقوده إلى تحقيق هدفه المتمثل بالتأهل إلى نصف النهائي.

منافس قوي

وأضاف: نلعب اليوم ضد منافس قوي يعد من أفضل الفرق في الإمارات، وعلى أرضه، ولا شك في أن المباراة ستكون صعبة، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا للتأهل، فريقنا جاهز رغم الغيابات المؤثرة، وليما نجم كبير وهو غالباً ما يقدم مستويات مميزة تساعد الوصل على تحقيق أهدافه في مختلف المباريات، لكن يهمني أداء الفريق ككل، ولا بد أن نلعب كمجموعة، وهدفي بناء فريق كامل.

وشدد على أن فريقه تلقى في الموسم الماضي أكثر من خسارة أمام شباب الأهلي، لافتاً إلى أن الأمر في الموسم الجاري مختلف، متوقعاً عدم تكرار نفس الحال.