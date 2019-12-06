العين والشارقة.. قمة خاصة

المصدر: العين- طلحة عبدالله - الشارقة- عزالدين جادالله

يستضيف العين في السادسة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، نظيره فريق الشارقة ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، في مباراة يتوقع أن تحظى باهتمام جماهيري لافت نظراً لخصوصيتها التاريخية، كون أن مواجهات الفريقين ظلت تحمل طابعاً من الندية والإثارة في جميع المنافسات. ويأمل كل فريق في تخطي هذا الدور والذهاب إلى نصف النهائي.

وأكمل العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، بمشاركة جميع اللاعبين بمن فيهم الدوليون الذين عادوا للمشاركة مع الفريق بعد انقضاء مهمتهم مع منتخبنا الوطني الأول، كما شارك عدد من اللاعبين الذين غابوا عن الفريق أخيراً بداعي الإصابة ومنهم الجزائري عبد الرحمن مزيان، ومحمد جمال، وريان يسلم، وتترقب جماهير العين مشاركتهم في لقاء الليلة، وعمد المدرب ليكو، خلال الحصة التدريبية إلى علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت على أداء الفريق أخيراً، وأخضع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت أساليب اللعب والتكتيك الذي ينتظر أن يعتمده في مباراة اليوم.

تأكيد

وأكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لنادي العين، أن فريقه جاهز لمباراة الليلة بعد أن أجرى عدداً من الحصص التدريبية أخيراً، وأوضح أن المواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، كونها بخروج المغلوب، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود والتركيز العالي منذ البداية وحتى النهاية، وأبان أن منافسهم الشارقة فريق جيد ولكنه يثق في مقدرات جميع لاعبي فريقه الذين يدركون ما المطلوب منهم في المباراة، وقال: علينا القتال في الملعب والتركيز وتجنب الأخطاء من أجل تحقيق الفوز والمضي قدماً في المسابقة.

وعن عودة اللاعبين الدوليين بعد انقضاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني، وإمكانية مشاركتهم في مباراة الليلة، قال المدرب الكرواتي الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي التقديمي للقاء الليلة: استراتيجيتي تقوم دائماً على الدفع باللاعبين الأكثر جاهزية، وفي المباراتين السابقتين منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، وخلال المباراة الأخيرة افتقد الفريق لعدد من اللاعبين بسبب الإصابة، مثل يحيي نادر، وأحمد برمان، ومحمد شاكر، وريان يسلم، وعبدالرحمن مزيان، بجانب شيوتاني، وكايو كانيدو، اللذين منحناهما راحة، وقمنا بإشراك عدد من الوجوه الشابة، اعتماداً على الأكثر جاهزية منهم.

غيابات

في المقابل يدخل الشارقة المواجهة في ظل غياب 4 عناصر من صفوفه، ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري إلى تجاوز العين في عقر داره والتأهل إلى دور الأربعة.

وقال العنبري: إن مواجهة العين، ليس بالأمر الهين في ظل اكتمال صفوفه، في المقابل نفتقد لجهود 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم: ريكاردو غوميز، والحسن صالح، وميلوني وسيف راشد، ومن الأفضل إراحتهم وادخار جهودهم للدوري، كما نسعى للاطمئنان على حالة المحترف البرازيلي إيغور قبل الدفع به حيث شعر بالإصابة في وقت سابق، وستكون المباراة فرصة جيدة للبدلاء للمشاركة.

وأضاف: العين ناد كبير ومعروف أنه صاحب بطولات، ونسعى للفوز عليه، وأنا أنظر إلى المنافسة على الكأس بعين، وعلى الدوري بالعين الأخرى، ونتمنى أن نقدم مردوداً طيباً في المباراة يكفل لنا التأهل إلى الدور التالي، ولا نستطيع توقع النتيجة لأننا نواجه فريقاً صعباً.

وتابع: فترة توقف الدوري تعتبر مفيدة من وجهة نظري لكل الفرق، كونها فرصة لاستشفاء اللاعبين المصابين، وخلال فترة التوقف خضنا مواجهة ودية ضد الكويت الكويتي وقدم فيها اللاعبون مستويات طيبة، ودور الجهاز الفني تجهيز اللاعبين وتحضيرهم للتعامل مع ضغط المباريات المقبلة خصوصاً بعد استئناف الدوري.

واختتم عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة حديثه بالقول: من الجيد أن تلعب في دور الثمانية ضد العين لأنه فريق محترم.

من ناحيته أكد رافائيل ريسيندي، لاعب الشارقة أن فريقه قام بالتحضير بصورة جيدة لمنازلة العين، مشيراً إلى ضرورة تطبيق تعليمات المدرب بمنتهى الدقة. وقال: وصولي المتأخر، دفعني للتدرب بشكل أكبر للوصول لجاهزية باقي اللاعبين، وأجد دعماً كبيراً من زملائي للوصول لنفس إيقاع لعبهم، ولم ألعب مباريات كثيرة حتى الآن، وأحاول إقناع المدرب من خلال الدقائق التي ألعبها، وأجد الدعم من زملائي ومن المدرب وهذا دافع كبير لبلوغي المستوى المأمول. وأضاف: العين فريق قوي لكن ثقتي كبيرة في تقديم مردود جيد أمام فريق كبير، ونحاول الصعود للدور المقبل.

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تأهل العينلهذا الدور بعد حلوله في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد (11 نقطة)، وبفارق المواجهات عن متصدر الترتيب شباب الأهلي الذي يتساوى معه في نفس رصيد النقاط وصافي الأهداف، أما الشارقة فقد تأهل بعد احتلاله للمركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد (9 نقاط)،