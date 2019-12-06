دبا الحصن والبطائح.. مواصلة الانتصارات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يتطلع فريقا دبا الحصن والبطائح إلى مواصلة مشوارهما الناجح هذا الموسم والخالي من الهزائم حتى الآن عندما يلتقيان كل من العربي ومسافي بالترتيب، وذلك في افتتاحية مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى في تمام الساعة الرابعة و40 دقيقة عصراً، وجاء قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتقديم موعد المباراتين وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية خاصةً بعد تَزامن الموعد المحدد مسبقاً مع مشاركة ناديي دبا الحصن والبطائح في دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة، حيث يلعب دبا الحصن ضد العين 23 الجاري بالنصر، فيما يواجه اتحاد كلباء في اليوم التالي نظيره البطائح على ملعب الشارقة، وأرسلت إدارة المسابقات أواخر نوفمبر الماضي رسالة لأندية دبا الحصن والعربي والبطائح ومسافي تُفيد بتعديل موعد إقامة المباراتين.