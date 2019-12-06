راشد بن حميد مرشحاً لرئاسة اللجنة المؤقتة

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس نادي عجمان، يُعد أقوى المرشحين لتولي مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، وذلك بعد أن تقدم المهندس مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد السابق، باستقالته، وسيتم توجيه الدعوة لانعقاد غير عادي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة نهاية الأسبوع المقبل، لقبول استقالة المجلس وكذلك اعتماد اللجنة المؤقتة التي ستدير العمل، على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال 3 أشهر قابله للتجديد لانتخاب مجلس جديد.

كما علم «البيان الرياضي» أنه يتعين استقالة 5 من أعضاء مجلس الإدارة من عضوية المجلس لكي يتم اختيار اللجنة المؤقتة، وحتى مساء أمس لم يتقدم باستقالته سوى عضو واحد ومن المنتظر أن يتقدم عدد من الأعضاء باستقالتهم اليوم، فيما تمسك عدد منهم بعدم الاستقالة حتى لا يتم حرمانه من فرصة الترشح خلال الدورة الانتخابية المقبلة؟ وكان المهندس مروان بن غليطة قد تقدم باستقالته ومجلسه من رئاسة اتحاد الكرة مساء أمس، ليترك منصبه قبل عدة أشهر من انتهاء مهمته، حيث تولى مهمة رئاسة الاتحاد في مايو 2016، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في أبريل 2020.

وتأتي استقالة مروان بن غليطة على خلفية إخفاقات المنتخبات الإماراتية المختلفة في الآونة الأخيرة، باستثناء الفريق الأولمبي، حيث ودع المنتخب الأول تصفيات كأس العالم 2018، ثم خسر كأس آسيا في ملعبه، وودع كأس الخليج من الدور الأول، وموقفه صعب في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم تحقق منتخبات الشباب والناشئين أي إنجاز أو مراكز متقدمة في بطولات آسيا.