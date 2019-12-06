خميس الحمادي: المستقبل مع «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد خميس الحمادي لاعب بني ياس أن «السماوي» يمتلك مستقبلاً جيداً في الدوري والمنافسات المحلية، لأنه يقوم بعملية بناء فريق من عناصر شابة بجانب وجود لاعبين مميزين من أصحاب الخبرة.

وراهن الحمادي على نجاح تجربة النادي الذي وضع خطة مستقبلية مع بداية الموسم الحالي بالاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين صغار السن، حتى تحول السماوي إلى أصغر فريق سنا بين كافة الأندية حاليا.

تطور

وقال لاعب بني ياس الشاب إن مستوى الفريق في تطور من مباراة إلى أخرى، وإن اكتساب اللاعبين الشباب للخبرة من خلال التجارب والفرص التي تتاح لهم، تجعل الفريق في وضع فني أفضل خاصة في ظل الاهتمام المتوفر بالفريق والبيئة الجيدة وروح العائلة التي تسكن قلعة السماوي.

وأضاف الحمادي: المدرب شايفر يعاملنا بطريقة واحدة دون تمييز بين هذا لاعب شاب أو ذاك لاعب خبرة الشيء الذي منحنا جميعا الثقة، وجعل هدفنا دائماً التطور والتقدم وتحقيق كافة أهداف النادي في المستقبل القريب بإذن الله، مع الاجتهاد في الحاضر أيضا لتحقيق افضل النتائج التي تسعد الجماهير.

كسب التحدي

وأكد الظهير الأيسر للسماوي أنهم قادرون على كسب التحدي، وقال: نتمتع بثقة كبيرة في أنفسنا، وأيضا نمتلك الطموح الذي نسعى إلى تحقيقه بالاجتهاد والعمل المستمر، كما أن الفريق بشكل عام به العديد من المواهب الصاعدة وهنالك لاعبون يتمتعون بالخبرة نعمل أيضا للاستفادة من تجاربهم وقدراتهم الفنية بشكل مستمر.

وعن تحوله إلى الظهير الأيمن من وسط الملعب قال الحمادي إن هذا التحول كان بتوجيه من مدربه الذي رأى توظيفه في هذه الخانة، ذاكرا أنه دائما رهن إشارة المدرب الذي يعمل لمصلحة الفريق ويعرف كيف يوظف اللاعبين حسب رؤيته.

وأكد خميس الحمادي أنه راض عن نفسه وعن المستوى الذي قدمه في المباريات السابقة التي شارك فيها بشعار السماوي أساسيا، وأضاف: أتمتع بالثقة والطموح وأريد تقديم الأكثر والدفاع بكل قوة عن شعار نادي بني ياس الذي منحنا الكثير، وحتى أكون على قدر الثقة التي توفرت لي، سواء من الإدارة أو الجهاز الفني.