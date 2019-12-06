خليل غانم: خورفكان استفاد من التوقف

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد خليل غانم، رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، أن ناديه استفاد من فترة توقف الدوري ، وأبدى غانم اطمئنانه على مستوى فريقه وتحضيراته الحالية لبقية مشوار دوري الخليج العربي، وقال إن حصول الفريق على 3 نقاط فقط في 7 جولات منذ بداية الدوري، ليس مقياساً للمشوار القادم في الدوري، مشيراً إلى أن المستويات متقاربة وفارق مباراة واحدة يقرب المسافة بين معظم الفرق .

وكان خورفكان تعادل مع مضيفه عجمان ودياً 2-2 في تجربة قوية بينهما استعداداً للجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

وعبّر المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي عن رضاه عن التجربة التي خاضها فريقه، مشيراً إلى أن النتيجة ليست مهمة، بل كان التركيز على الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء، خاصة أن الفريق يخوض مباراة ودية أخرى في اليوم التالي، وقال إن الدفع بالمحترف الكاميروني الجديد سبستيان سياني جاء في إطار مشاركته لتحضير نفسه، والمحافظة على جاهزيته البدنية، وليس بغرض التجريب، وإن جميع اللاعبين مستهدفون بالمباراتين اللتين خاضهما عجمان قبل عودته إلى مباريات الدوري.

وأبدى الرمادي اطمئنانه على جاهزية اللاعبين البدنية.