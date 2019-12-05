إقالة مارفيك.. سكورزا أبرز المرشحين لتدريب «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

قرر اتحاد الكرة الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب الوطني الأول، على خلفية النتائج المتواضعة التي حققها المنتخب في عهده سواء في التصفيات المشتركة المؤهلة إلي مونديال 2020 وكأس آسيا 2023 أو خلال منافسات «خليجي 24» التي خرج فيها «الأبيض» من الدور الأول للمرة الأولى منذ 10 سنوات مكتفياً بحصد 3 نقاط فقط من الفوز على اليمن، وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة خلال الأيام القادمة، وعلم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة أن البولندي ماسيج سكورزا مدرب المنتخب الأولمبي من أبرز المرشحين لتدريب «الأبيض» خلال الفترة المقبلة.

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة الشكر إلى مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها المنتخب، وهي 9 مباريات ما بين ودية ورسمية، ويؤخذ على مارفيك عدم تفرغه لتدريب «الأبيض»، حيث يعمل مستشاراً فنياً لنادي إيندهوفن ومحلل في إحدى قنوات التلفزيون الهولندية، ولم يكن يحضر للدولة إلا ليلة تجمعات المنتخب ويغادر فور انتهائها مباشرة إلى هولندا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع المقبل «الاثنين أو الثلاثاء» من أجل مناقشة الموقف كاملا، وتعيين المدرب الجديد للمنتخب الأول رسمياً، ووضع خطة طموحة للارتقاء بالمنتخبات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند خلال يناير المقبل.