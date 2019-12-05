فيصل خليل.. 35 دقيقة لا تكفي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

لا تزال جماهير الحمرية تنتظر بفارغ الصبر توقيع النجم فيصل خليل لاعب الفريق وهداف شباب الأهلي السابق في شباك المنافسين في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وصاحب انضمام اللاعب المخضرم لصفوف الحمرية تفاعل كبير من جماهير الفريق، ولكن «الواقع غير» حيث إن الدقائق التي لعبها خليل لم تتجاوز 35 دقيقة، في مباراتين فقط وهي لا تكفي للحكم على مستواه مع فريقه.

وغاب فيصل خليل عن المباراة الأولى للحمرية أمام الإمارات بسبب مرضه، وفي مباراة العربي قام المدرب التونسي غازي الغرايري بإشراكه في توقيت غريب وهو الدقيقة 92، وكان الوقت بدلاً عن الضائع 7 دقائق، في مؤشر لعدم جاهزيته.

وخلال مواجهة التعاون قبل أيام شارك خليل في الدقيقة 60 ولم يسجل أي هدف في المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2، ليستمر التساؤل عن فيصل خليل «الحاضر الغائب».