ليكو : التركيز سلاحنا في مواجهة الشارقة

المصدر: العين: طلحة عبدالله

أوضح الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لنادي العين، جاهزية فريقه لمواجهة الشارقة بعد غد الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

مبينا أن المواجهة لا تقبل القسمة على أثنين، كونها بخروج المغلوب، ولذلك فسيكون التركيز العالي هو سلاحنا في ملعب المباراة، وقال: نعلم إن الشارقة فريق جيد ولكن ثقتي عالية في جميع لاعبي الفريق، والذين يدركون ما المطلوب منهم في المباراة، ونتطلع لتحقيق الفوز والذهاب للمرحلة التالية من المسابقة.

وعما إذا كان سيدفع باللاعبين الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب في اللقاء المرتقب، أوضح المدرب الكرواتي الذي كان يتحدث اليوم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه، أن استراتيجيته تقوم على اشراك اللاعب الأكثر جاهزية وهو ما أكده عمليا في المباراتين السابقتين حيث منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب.

وأضاف: في المباراة الأخيرة غاب عن صفوف الفريق عدد من اللاعبين بداعي الإصابة بالإضافة إلى كايو كانيدو، وشيوتاني لمنحهما راحة، وسندفع في مباراة الشارقة بأكثر اللاعبين جاهزية.