بوقرة: أنتظر صحوة حقيقية للاعبي الفجيرة أمام النصر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

رفض الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة وصف فريقه بالمحظوظ بعد العودة من جديد للمشاركة ضمن مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي بدلاً عن بني ياس المعاقب من قبل لجنة الانضباط.

مشيراً إلى أن جهود الفجيرة وتألقه خلال هذه المسابقة تحديداً تَكللت بتواجُده مع الثمانية الكبار، واصفاً مباراة النصر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات ربع النهائي بالمهمة لفريقه، وأنها تمثل تحدياً خاصاً بالنسبة له.

لافتاً إلى أن المواجهة تعتبر نهائي كؤوس، وعلى لاعبينا استثمار هذه الفرص وضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة العميد والتواجد في نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى بالنسبة لفريق الفجيرة.

وأشار إلى أن التشكيلة أمام النصر سيغيب عنها اللاعب خليل خميس للإصابة وأنتظر من كافة اللاعبين صحوة حقيقية في أعقاب الهزائم الأخيرة في مسابقة الدوري ولابد من عودة الروح والحماس أمام النصر، كما نبه بوقرة إلى أن مواجهة رفاق الإسباني نغيريدو تعتبر خير إعداد لمباريات الدوري وأمامنا مباراة مهمة تجمعنا بالوصل في زعبيل، ولذلك قُلت للاعبي الفجيرة بأن مثل هذه المباريات تحتاج لحماس وتلعب لـ90 دقيقة وليس 45 دقيقة كما حدث في لقاء بني ياس الماضي الذي قدمنا فيه شوطاً على أحسن ما يكون وغاب الذئاب في الشوط الثاني.

وألمح بوقرة إلى أن مباريات الفجيرة الدورية المقبلة بأيدي لاعبيه وليس لديهم ما يخسرونه ولذلك سنُقاتل في كل مباراة من أجل جمع أكبر عدد مُمكن من النقاط.

وأشار بوقرة إلى أنه لمس تحسناً خلال الأسابيع الماضية على مستوى المهاجم الليبيري وليام جبور الذي كسر صيامه التهديفي بعد أن سجل هدف الفجيرة الوحيد أمام بني ياس وهو الأول له في الموسم، وأعتقد أن جبور يمتلك إمكانات كبيرة وبدأ في التأقلم على طريقة لعب الفريق.

بدوره قال مدافع الفجيرة فهد سبيل بأن الخط الخلفي للفريق سيخضع كافة لاعبي النصر للرقابة ولن نُركز على المهاجم الإسباني الفارو نغيريدو الذي يعتبر مصدر خطورة العميد، منوهاً إلى أن دفاع الفجيرة قادر على إيقاف قوة وخطورة أي لاعب، وأتمنى أن يكون الجميع في يومهم أمام الفريق الزائر.