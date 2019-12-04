كايزر: جاهزون للوحدة ونفضل المباريات الجماهيرية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن فريقه جاهز لمواجهة الوحدة، وانهم يفضلون هذه النوعية من "الديربيات" التي تحظى بحضور جماهيري موسع، ومشيراً إلى أن الدوليين انضموا إلى الفريق عقب العودة من المشاركة في خليجي 24، وسيتم التعرف على جاهزيتهم عقب انضمامهم للحصة الأولى من التدريبات.

ويحل الجزيرة ضيفاً على الوحدة الجمعة في دور 8 لكأس الخليج العربي على ملعب الأخير، وهو "الديربي" الثاني الذي يجمع الفريقين خلال الموسم، وكان الأول في الدوري وفاز الوحدة على الجزيرة 3/2.

وأضاف كايرز: انضمام الدوليون إلى التدريبات يعطي الجهاز الفني خيارات أكثر، في الوقت نفسه فرص الشباب مكفولة بالمشاركة حيث تفرض اللوائح مشاركة 3 لاعبين شباب، ولافتاً إلى ان الضغوطات تقع عليه كمدير فني في اختيار التشكيلة الأمثل، وأسلوب اللعب الأفضل، وليس اللاعبين حيث إنهم متشوقين لتقديم مباراة كبرى.

وتابع بقوله: "تعتبر مواجهة الوحدة هي الأولى له كمدير فني، حيث لم يخض أي مواجهة عبر تدريبه للجزيرة الموسم الماضي، وايضاً الحالي لذلك فأنها بمثابة تحدي له على المستوى الشخصي، وهي مهمة لانتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة، ولافتاً إلى "العنابي" يمتلك خط هجوم قوي، ويتمتع لاعبيه بقوة بدنية " .