العنبري: عيونا على الدوري والكأس

المصدر: الشارقة- عزالدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه يتطلع إلى الوصول لأبعد مرحلة في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن على الجهاز الفني دور كبير في تهيئة اللاعبين في ظل الكم الكبير من المباريات الذي سيأتي لاحقاً بعد التوقف المفاجئ للدوري.

وقال: نحن على موعد مع مواجهة فريق كبير في دور الثمانية وطموحنا هو التأهل لدور الأربعة، خصوصاً وأن منازلة العين لا تقبل القسمة على أثنين.

ويحل الشارقة ضيفاً على نظيره العين بعد غد الجمعة من منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس الخليج العربي.

وأضاف العنبري: نفتقد لجهود أربعة لاعبين في مواجهة العين بسبب الإصابة وهم: ريكاردو جوميز، وماركو ميلوني والحسن صالح، وسيف راشد، ونرصد البرازيلي ايغور قبل الدفع به في المباراة حيث شعر بالإصابة في وقت سابق، وسيتحدد في المران الأخير مشاركة اللاعب ضمن التشكيلة من عدمها.