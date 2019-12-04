«المنتخبات» تقيّم مشاركة «الأبيض» في «خليجي 24»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تقوم اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، بتقييم مشاركة المنتخب الأول في منافسات «خليجي 24»، والتي خرج خلالها من الدور الأول للبطولة بعد توقف رصيده عند 3 نقاط حصدها من الفوز على اليمن محتلاً المركز الثالث في المجموعة الأولى.

سيتم عرض تقرير إداري مقدم عن اللاعبين عمر عبد الرحمن «عموري» وشاهين عبد الرحمن بسبب غيابهما عن المنتخب في البطولة،وعادت أمس بعثة منتخبنا الوطني عن طريق مطار دبي الدولي

وستقوم اللجنة بوضع خطة طموحة للاستعداد لمباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.